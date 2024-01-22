МЧС предупреждает об отрыве ледяных полей на заливах, выход на лед категорически запрещен

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На акватории Куршского и Калининградского заливов в ближайшие дня ожидается подвижка льда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в понедельник, 22 января.

В МЧС ссылаются на данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно этой информации, в период с 23 по 26 января на акватории Куршского и Калининградского заливов «ожидается подвижка льда с образованием торосов, трещин и участков чистой воды». «Также возможен взлом припая, местами отрыв ледяных полей от берега и на различном удалении от берега», — отметили в пресс-службе. Причина ухудшения ситуации — прогнозируемое усиление ветра до 20 м/с.

Выход на лёд всех водоёмов Калининградской области в таких условиях категорически запрещен и крайне опасен для жизни, подчеркивают в МЧС.


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