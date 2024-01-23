«Это просто ужас»: Алиханов признал проблемы с уборкой тротуаров в Калининграде (фото)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что с проблемы с уборкой тротуаров в Калининграде возникли из-за климатических явлений, но признал, что на них творится «ужас». Об этом глава региона сообщил во вторник во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

«Если с дорогами, в принципе. [горвласти] достаточно неплохо они разобрались, то, что творится на тротуарах, это, конечно, просто ужас, — сказал Антон Алиханов. — Понятно, что это вызвано климатическими явлениями, частыми переходами через ноль, дождь, потом мороз, но, откровенно говоря, это слабое утешение, слабое оправдание для жителей».

Губернатор также добавил, что власти Калининграда в этом году не закупали соляных растворов в том объеме, в котором нужно. «Думали, что обойдемся пескогравийной смесью и солью», — пояснил глава региона. По его словам, солевой раствор помогает не образовываться наледи и стоит в разы дороже. «Тем не менее, запас такой иметь необходимо, это вопрос финансовый», — сказал он. Алиханов также пообещал помочь городу дополнительно, но и признал, что «городской администрации несомненно надо какие-то меры предпринимать».