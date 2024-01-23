Власти анонсировали ремонт одной из магистральных дорог на Балтийской косе

Улицу Школьную на Балтийской косе должны отремонтировать летом этого года. Об этом во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» во вторник, 23 января, сообщил губернатор Антон Алиханов.



«В этом году между Балтийской администрацией и нашим министерством развития инфраструктуры будет подписано соглашение, мы выделяем субсидию из регионального бюджета для местного бюджета и в этом году должна быть проведена работа по капремонту улицы Школьной», — сказал губернатор.

Конкурсная документация, по его словам, скоро будет размещен на портале госзакупок. Сами работы будут вестись с наступлением лета. «Ну уж простите, летом придется потерпеть. Там наверное будет все-таки еще большее столпотворение из-за того, что мы будем проводить работы», — заключил Алиханов.

Отметим, что улица Школьная ведет, в частности, к новому глэмпингу и обустроенному поселковому пляжу.