В Калининградской области ожидаются значительное усиление ветра и интенсивные осадки

В Калининградской области в среду, 24 января, ожидается существенное усиление ветра. По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», интенсивные смешанные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), резкое потепление и усиление ветра в течение всего дня будут обеспечены за счет влияния атлантического циклона.



«С утренних часов ожидается усиление юго-западного ветра (во второй половине суток западного) в Калининграде и области до 8-13 м/с, с порывами до 14-18 м/с. На побережье ветер усилится до 12-17 м/с, с порывами до 18-22 м/с, локально до 23 м/с, — сообщают эксперты. — Пиковые значения ветра будут наблюдаться после полудня и вплоть до вечерних часов».

Постепенное ослабление ветра ожидается лишь в ночь на четверг. К этому моменту его направление сменится на северо-западное, однако на побережье и западе области порывы смогут достигать 14-18 м/с и в четверг днем.