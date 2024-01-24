В Калининградской области ожидаются значительное усиление ветра и интенсивные осадки

В Калининградской области ожидаются значительное усиление ветра и интенсивные осадки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в среду, 24 января, ожидается существенное усиление ветра. По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», интенсивные смешанные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), резкое потепление и усиление ветра в течение всего дня будут обеспечены за счет влияния атлантического циклона.

«С утренних часов ожидается усиление юго-западного ветра (во второй половине суток западного) в Калининграде и области до 8-13 м/с, с порывами до 14-18 м/с. На побережье ветер усилится до 12-17 м/с, с порывами до 18-22 м/с, локально до 23 м/с, — сообщают эксперты. — Пиковые значения ветра будут наблюдаться после полудня и вплоть до вечерних часов».

Постепенное ослабление ветра ожидается лишь в ночь на четверг. К этому моменту его направление сменится на северо-западное, однако на побережье и западе области порывы смогут достигать 14-18 м/с и в четверг днем.

Предупреждение об усилении ветра опубликовала также пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, порывы могут достигать 18 метров в секунду, а на побережье — до 22 метров в секунду.

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