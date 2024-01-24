Минстрой: в регионе в 2024 году компенсацию получат более 50 обманутых дольщиков

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В Калининградской области в 2024 году компенсации планируют выплатить более чем 50 обманутым дольщикам. О том, что было подписано соответствующее решение Наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», сообщили в региональном минстрое.

«Ранее граждане вложили деньги в строительство трёх домов по адресам: Гурьевский муниципальный округ, пос. Невское, ул. Петропавловская и г. Полесск, переулок Шевчука. Застройщиками были ООО „СитиСтрой-Сервис“, ООО „СитиСтрой-Комфорт“, ООО „Строй-Легко“», — говорится в сообщении. Ввода в эксплуатацию жилья дольщики ждали более семи лет.

«В 2023 году в Калининградской области восстановлены права 99 граждан по двум объектам, а с 2017 года — более 1550 человек, в том числе получили выплаты 215 граждан на сумму 433,8 млн руб.», — добавили с минстрое.

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