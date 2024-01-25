В связи с затоплением дороги на ул. Ломоносова временно изменены маршруты автобусов

В Калининграде в связи с затоплением ул. Ломоносова временно изменены маршруты автобусов № 27 и 28. Соответствующая информация размещена в паблике «Общественный транспорт Калининграда».



«Автобусы данных маршрутов временно следуют в объезд с ул. Каштановая Аллея на ул. Маршала Борзова и далее по действующим схемам движения без заезда на конечную станцию «ул. Ломоносова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что исключено движение по ул. Маршала Борзова от ул. Каштановая Аллея до конечной станции «ул. Ломоносова».