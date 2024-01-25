Корпорация развития: инвестор «Грольмана» приступил к противоаварийным работам

Инвестор бастиона «Грольман» приступил к проведению противоаварийных работ на историческом объекте. Об этом заявили в Корпорации развития региона. Как сообщается в Telegram-канале организации, осенью 2023 года акционерное общество «Актив» получило разрешение областной службы охраны памятников на консервацию редюита постройки 1851 года.



По данным корпорации, на территории обустроили строительную площадку и смонтировали два башенных крана для строительных и демонтажных работ. «Мы завершили все подготовительные процедуры и приступили к серьезной работе для остановки разрушения бастиона. Консервация предполагает „лечение открытых ран“, особенно крыши памятника. Начаты работы по разбору аварийной кровли третьего этажа левого крыла бастиона, параллельно ведется планировка территории для дальнейшего благоустройства», — привели в корпорации комментарий акционерного общества «Актив».

Параллельно инвестор разрабатывает и детализирует архитектурные решения для приспособления бастиона к современному использованию. В проекте принимают участие калининградские и московские специалисты. В 2024 году для посетителей планируют открыть капонир бастиона. «Полный цикл ревитализации» рассчитан до 2027 года, отметили в корпорации.

Власти заключили договор аренды бастиона «Грольман» и земельного участка под ним с компанией «Актив» в 2023 году. Как сообщали в Корпорации развития в апреле, новый инвестор планирует обустроить на территории исторического объекта два заведения общепита и музей. Акционерное общество «Актив» намерено инвестировать в реновацию бастиона 1,2 млрд рублей.

В 2021 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске бывшему инвестору бастиона Грольман в Калининграде — компании «Бриз». Экс-арендатор исторического объекта просил признать договор аренды действующим, а уведомление об отказе от его исполнения, направленное подведомственным Минкульту агентством, — недействительным.