Служебные собаки областной таможни в 2023 году помогли найти более 24 кг наркотиков (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Специалистов-кинологов Калининградской областной таможни в 2023 году привлекали к участию в таможенном контроле более 2 тыс. раз. Служебные собаки за год обследовали более миллиона объектов и помогли найти свыше 24,5 кг наркотических средств, сообщили в пресс-службе таможни.



С помощью собак также были найдены денежные средства в эквиваленте более 730 тыс. рублей, 12 единиц оружия и боеприпасов, более килограмма насвая, 18 блоков сигарет и порядка 6 г сильнодействующих веществ.

В Калининградской областной таможне числится 28 собак. Они также обучены находить взрывчатые вещества и янтарь.