В Калининградскую область привезли заражённый перец

На территорию Калининградской области в январе поступила заражённая партия израильского перца. Карантинный контроль 20 тонн продукции на складе временного хранения «Сириус» провели сотрудники регионального управления Россельхознадзора, сообщили в ресс-службе ведомства.



В результате досмотра в свежем перце был выявлен опасный карантинный вредитель — западный цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Его наличие в партии установил Калининградский филиал лаборатории «Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных».

В целях недопущения распространения вредителя на территории Российской Федерации выпуск заражённой продукции запретили, отправив 5,7 тонны перца на обеззараживание.

Западный цветочный трипс ограниченно распространён в России, сообщили в Россельхознадзоре. Он вредит всем овощным культурам, а также является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.