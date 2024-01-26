Автомобилист повредил бетонную стелу на въезде в Славск, власти подали в суд

Власти Славска хотят через суд заставить водителя, повредившего стелу на въезде в город, восстановить монумент. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В поданном в суд иске администрация муниципалитета указала, что в июле 2023 года в результате ДТП была повреждена мемориальная бетонная стела с надписью «Славск». Виновнику аварии была направлена претензия с требованием добровольно восстановить монумент, однако он этого не сделал. Власти Славска просят обязать водителя в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу привести стелу в порядок.

Иск принят к производству суда. Предварительное судебное заседание назначено на 20 февраля.