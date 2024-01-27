В выходные в Калининградской области прогнозируют небольшой дождь и +4°C

В Калининградской области ожидаются пасмурные выходные. По данным Гидрометцентра, температура воздуха днем 27 и 28 января составит 4°C. Ночью столбик термометра опустится до 0°C. В субботу синоптики прогнозируют небольшой дождь, однако воскресенье ожидается без осадков.

Согласно сведениям Калининградского ЦГМС, температура воздуха днем 27 января составит 3°C, ожидается умеренный дождь. Днем 28 января прогнозируется 4°C. Ночью в выходные возможен небольшой минус.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления Калининградской области» предупреждают, что на побережье ожидается порывистый северо-западный ветер до 12-15 м/с.

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