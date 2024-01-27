Энергопотребление в России выросло на 4,9% на фоне холодов

С начала года потребление электроэнергии в России выросло на 4,9% с учётом холодного января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя «Системного оператора» Федора Опадчего.

«Надо сказать, что холодно было в этом году. Поэтому потребление относительно прошлого года сейчас идёт плюс 4,9%», — заявил специалист.

«Но это начало года, и холодное начало года. Поэтому, если „приводить“ к температуре, будет поменьше. Но в целом заметный рост присутствует», — отметил Опадчий, обратив внимание, что полмесяца в стране «были праздники», поэтому «тренд, который экономику отражает, надо попозже посмотреть».

По словам Опадчего, аналогичный российскому рост наблюдается в странах Европейского экономического сообщества. Показатель учитывает новые регионы. При этом оператор сравнивает цифру с прошлогодней, учитывая их.

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