«Балтберегозащита» показала, как бетонируют устье впадающей в Балтику Светлогорки (фото)

Река Светлогорка в месте впадения в Балтийское море будет закована в бетонную трубу. Об этом сообщила пресс-служба «Балтвебегозащиты», продемонстрировав первые результаты строительства 1-го подэтапа пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске.



«Подрядчик выполняет устройство водовода в устьевой части реки Светлогорка, — пояснили в пресс-службе. — Сейчас завершаются работы по бетонированию входного оголовка будущего водовода».