«Балтберегозащита» показала, как бетонируют устье впадающей в Балтику Светлогорки (фото)

«Балтберегозащита» показала, как бетонируют устье впадающей в Балтику Светлогорки (фото)
Фото предоставлено Балтберегозащитой
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Река Светлогорка в месте впадения в Балтийское море будет закована в бетонную трубу. Об этом сообщила пресс-служба «Балтвебегозащиты», продемонстрировав первые результаты строительства 1-го подэтапа пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске.

«Подрядчик выполняет устройство водовода в устьевой части реки Светлогорка, — пояснили в пресс-службе. — Сейчас завершаются работы по бетонированию входного оголовка будущего водовода».

На продолжение намыва пляжа в Светлогорске власти выделили 4,5 млрд рублей. Финансирование рассчитано на 2023-2025 годы.На первом этапе работы ведёт компания «Геоизол» (контракт стоимостью 3,3 млрд рублей был заключён летом 2022 года). Он подразумевает строительство волноломов и намыв пляжа на участке длиной 1,7 км. Всего в проекте три этапа. Их реализация в ценах на 4-й квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд руб. Также «Геоизол» занимается реконструкцией старого променада в Светлогорске за 1,5 млрд рублей.

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