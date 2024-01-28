На Немане начался зрелищный ледоход (видео)

На Немане начался зрелищный ледоход (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В Калининградской области началась подвижка льда на крупных реках. О начале этого явления заранее предупреждал через паблики администраций муниципалитетов Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Установившаяся тёплая погода способствует таянию и разрушению льда. В период с 27 по 29 января в регионе продолжатся подвижка льда с образованием торосов, трещин и участков чистой воды, взлом припая, местами отрыв ледяных полей от берега», — сообщали специалисты.

Самым зрелищным стал ледоход на Немане, который наблюдали в том числе в Советске. По словам фотографа Адрианы Романовой, это явление стало «главным развлечениием» в городе, на которое многие приезжают посмотреть.

В паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» уточняли, что на утро воскресенья в Немане наблюдалось повышение уровня воды, а также подтопления в пойме и низменностях (прежде всего с Славском районе).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter