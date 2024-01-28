На Немане начался зрелищный ледоход (видео)

В Калининградской области началась подвижка льда на крупных реках. О начале этого явления заранее предупреждал через паблики администраций муниципалитетов Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Установившаяся тёплая погода способствует таянию и разрушению льда. В период с 27 по 29 января в регионе продолжатся подвижка льда с образованием торосов, трещин и участков чистой воды, взлом припая, местами отрыв ледяных полей от берега», — сообщали специалисты.

Самым зрелищным стал ледоход на Немане, который наблюдали в том числе в Советске. По словам фотографа Адрианы Романовой, это явление стало «главным развлечениием» в городе, на которое многие приезжают посмотреть.