На перекрестке пр. Мира и ул. Чкалова в Калининграде хотят поменять назначение земли

Власти Калининграда запустили процедуру общественных обсуждений об изменении разрешенного вида использования участка на улице Чкалова на «под гостиничное обслуживание». Обсуждения будут проходить до 22 февраля 2024 года. Документация размещена на сайте горадминистрации.



Речь идёт о земельном участке с кадастровым номером 39:15:121344:6. По данным кадастровой карты, участок имеет назначение «под существующее производственное здание, сарай». Он располагается в непосредственной близости от трамвайной остановки на перекрестке Чкалова и проспекта Мира, на нем построено здание, в котором располагается пекарня.

Как отмечает пресс-служба администрации, общественные обсуждения этого проекта проводятся с 25 января по 22 февраля 2024 года. С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте администрации, а также на экспозиции проекта, которая будет работать со 2 по 12 февраля по будним дням с 9:00 до 18:00 в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» на пл. Победы, 1.

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений будут принимать с 2 по 12 февраля по электронной почте cityhall@klgd.ru. Кроме того, можно будет сделать запись в журнале учета посетителей экспозиции проекта. Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-32-11.