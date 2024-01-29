В Калининградской области спасли раненую косулю, запутавшуюся в колючей проволоке (видео)

В Калининградской области сотрудники МЧС России помогли жителю поселка Канаш спасти раненую косулю, сообщает пресс-служба ведомства в сообществе «ВКонтакте».



По данным МЧС, житель поселка Канаш возвращался домой на машине и в сумерках разглядел запутавшееся в колючей проволоке животное.

«В западне оказалась молодая косуля: одна нога была оставлена в капкане ранее, вторая намертво запуталась в колючей проволоке. Мужчина высвободил дикое животное и забрал домой. Без сопротивления косуля последовала за своим спасителем», — сообщили в пресс-службе.

Дома косуле обработали раны. Мужчина связался с организацией по спасению животных. До центра полтора часа израненную косулю везли спасатели МЧС России.

Видео пресс-службы МЧС