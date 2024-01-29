Haval отзывает более 32 тысяч автомобилей, проданных в России

Китайский производитель Haval отзывает 32 156 автомобилей, реализованных в России из-за возможных проблем с электрикой. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), все эти автомобили были произведены в РФ, а вероятный дефект выявлен у моделей Haval F7 и Haval F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.



«Существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема», — поясняет причину отзыва Росстандарт.

Представители «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Санкт-Петербург), где были произведены автомобили, письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, попадающих под отзыв. Далее владельцы могут сами определить на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru, отзывается ли их машина. Автомобили будут доработаны бесплатно для владельцев.