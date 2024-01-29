Калининградцам разъяснили, как заключить «газовый» договор при непосредственном управлении домом

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Заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования при непосредственном способе управления домом может одно лицо, определённое решением общего собрания собственников. Соответствующая информация размещена на сайте АО «Калининградгазификация».

Документами, подтверждающими право действовать от имени собственников помещений, являются:

  • протокол общего собрания собственников — для лиц, входящих в их число;

  • доверенность, удостоверяющая полномочия заявителя действовать от имени собственников, — для лиц, не входящих в их число.

Для заключения договора выбранный жильцами дома представитель должен направить в «Калининградгазификацию» заявку в письменной форме. Бланк заявки и форму протокола общего собрания можно скачать на официальном сайте АО «Калининградгазификация» www.gaz39.ru в разделе «Техническое обслуживание и ремонт».

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