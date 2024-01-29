На Куршской косе задержали двоих мотоциклистов за езду по побережью

На территории нацпарка «Куршская коса» задержали двоих мотоциклистов за езду по прибрежной территории. Каждого из них оштрафовали на четыре тысячи рублей. Об этом сообщил директор учреждения Анатолий Калина в своем Telegram-канале.



Видео, на котором зафиксировано нарушение, поступило от очевидцев в воскресенье, 28 января. Мотоциклистов задержали по горячим следам. На них составили протоколы об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ — «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

«Мужчины въехали на Куршскую косу из Зеленоградска и утверждали, что не знали, что это особо охраняемая природная территория — национальный парк», — написал Калина. При этом он отметил, что задержанные являются жителями Калининградской области.