На Куршской косе задержали двоих мотоциклистов за езду по побережью

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На территории нацпарка «Куршская коса» задержали двоих мотоциклистов за езду по прибрежной территории. Каждого из них оштрафовали на четыре тысячи рублей. Об этом сообщил директор учреждения Анатолий Калина в своем Telegram-канале.

Видео, на котором зафиксировано нарушение, поступило от очевидцев в воскресенье, 28 января. Мотоциклистов задержали по горячим следам. На них составили протоколы об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ — «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

«Мужчины въехали на Куршскую косу из Зеленоградска и утверждали, что не знали, что это особо охраняемая природная территория — национальный парк», — написал Калина. При этом он отметил, что задержанные являются жителями Калининградской области.

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