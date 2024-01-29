Из Калининградской области вывезли на переработку первую партию стекла

Из Калининградской области вывезли на переработку первую партию стекла
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Из Калининградской области вывезли на переработку первую партию стекла, собранного через пункты сортировки отходов. Как сообщает пресс-служба оператора «Единая система обращения с отходами», партия стекла весом 43 600 кг была переправлена паромом 23 января в Липецкую область на перерабатывающий завод ООО «ЧСЗ-Липецк».

«Перед отправкой первого вагона мы провели экспертизу подтверждения сведений об отходе стекла, полученных на территории ОЭЗ в Калининградской области, прошли необходимые таможенные процедуры, — пояснила пресс-служба. — Призываем наших жителей сортировать отходы и помещать в шкафы и урны для раздельного накопления отходов».

Ранее председатель Регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко сообщал, что частный сбор стекла в регионе был свернут, несмотря на то, что в 2022 году на площадки по сбору жители сдали чуть больше тысячи тонн этого вида отходов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter