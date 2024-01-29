Из Калининградской области вывезли на переработку первую партию стекла, собранного через пункты сортировки отходов. Как сообщает пресс-служба оператора «Единая система обращения с отходами», партия стекла весом 43 600 кг была переправлена паромом 23 января в Липецкую область на перерабатывающий завод ООО «ЧСЗ-Липецк».



«Перед отправкой первого вагона мы провели экспертизу подтверждения сведений об отходе стекла, полученных на территории ОЭЗ в Калининградской области, прошли необходимые таможенные процедуры, — пояснила пресс-служба. — Призываем наших жителей сортировать отходы и помещать в шкафы и урны для раздельного накопления отходов».