За год в Калининграде образовали по «гаражной амнистии» участки в трех кооперативах

За 2023 год в Калининграде образовали по «гаражной амнистии» 306 участков в трех кооперативах: «Железнодорожник», «Звезда» и «Мечта». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Вопрос обсуждался на оперативном совещании во вторник, 30 января.



По итогам «гаражной амнистии» в прошлом году в городской бюджет поступило 1,1 млн рублей земельного налога и 0,7 млн налога на имущество физлиц. В 2024 году власти рассчитывают на поступление 3,6 млн и 2,3 млн соответственно.

По словам председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергея Радковского, сейчас чиновники готовят документацию для кадастровых работ по образованию 102 земельных в гаражном обществе «Надежда» на улице Дзержинского. Аукцион планируется провести в феврале 2024 года. Чиновник уточнил, что кадастровые работы проводят «в порядке очередности» по заявлениям, поступившим от кооперативов.

Всего на территории Калининграда расположено 110 гаражных обществ общей площадью 189 гектаров. Количество владельцев гаражей — более 15 тысяч, отметили администрации.

«Гаражная амнистия», закон о которой был подписан в апреле 2021 года, действует до 1 сентября 2026 года. По ней гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.