«Атлантикой повеяло»: калининградцам обещают обложные дожди и значительное усиление ветра

«Атлантикой повеяло»: калининградцам обещают обложные дожди и значительное усиление ветра
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области ожидается усиление ветра уже в этот четверг. О том, что этот ветер принесет с собой интенсивные осадки, сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В среду, по данным синоптиков, на регион «начнет постепенно влиять ложбина атлантической депрессии, что выразится в усилении скорости ветра (пока что без серьезных значений) и появлении облачной погоды с вероятностью небольших дождей».

«Температура ночью в Калининграде и области +1...+3°, днем около +4...+7°С, преимущественно облачно (прояснения вероятны вечером) и временами возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси (преимущественно в первой половине суток). Ветер юго-западный 4-9 м/с, в порывах на побережье до 13-15 м/с». — рассказывают администраторы метеосообщества о погоде 31 января.

При этом уже 1 февраля влияние циклонов усилится, и в область придут «обложные смешанные осадки в виде дождя/мокрого снега в первой половине дня, а после обеда — кратковременные конвективные заряды дождя/крупы/мокрого снега».

«В течение дня слабые плюсовые температуры (+1...+4°С) и усиление западного ветра до 6-12 м/с, в порывах до 14-18 м/с в Калининграде и области и до 18-23 м/с (!) на побережье и западе региона, пик усиления ветра ожидается после обеда», — заключают эксперты, обозначившие приближающуюся непогоду фразой «Атлантикой повеяло».

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