В январе калининградские браконьеры незаконно добыли пять европейских косуль и лося (фото)

В Калининградской области только за январь 2024 года браконьеры успели добыть как минимум пять европейских косуль и одного лося. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, государственными охотничьими инспекторами «Калининградобллесохотуправления» было проведено 317 рейдов, в ходе которых было выявлено 21 правонарушение и 1 преступление, предусмотренное уголовной статьей «Незаконная охота». Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил один миллион рублей.



В частности, в Гусевском районе был задержан местный житель, который, не являясь охотником, добыл самца косули.

«Животное было запрещенным способом, при помощи петли из стального троса, — пояснили в пресс-службе. — Заявление гражданина о том, что он нашел косулю, не освободит его от административной ответственности и возмещения вреда охотничьим ресурсам».

Фото: пресс-служба минприроды Калининградской области

Также с петлями задержали и жителя Багратионовского района, которому, правда, не удалось никого поймать, Однако штраф заплатить ему всё-таки придется.

«Другой житель Багратионовского района, являясь охотником, отстрелял косулю в запрещенные сроки, — добавляют в пресс-службе. — Ему, кроме возмещения ущерба, грозит лишение права охоты и все связанные с этим неприятности, касающиеся владения огнестрельным оружием».

Незаконный отстрел лося инспекторы выявили в Полесском районе. На сегодняшний день установлены подозреваемые в данном преступлении и проводится следствие.