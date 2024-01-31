В январе калининградские браконьеры незаконно добыли пять европейских косуль и лося (фото)

В январе калининградские браконьеры незаконно добыли пять европейских косуль и лося (фото)
Фото: пресс-служба минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Экология

В Калининградской области только за январь 2024 года браконьеры успели добыть как минимум пять европейских косуль и одного лося. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, государственными охотничьими инспекторами «Калининградобллесохотуправления» было проведено 317 рейдов, в ходе которых было выявлено 21 правонарушение и 1 преступление, предусмотренное уголовной статьей «Незаконная охота». Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил один миллион рублей.

В частности, в Гусевском районе был задержан местный житель, который, не являясь охотником, добыл самца косули.

«Животное было запрещенным способом, при помощи петли из стального троса, — пояснили в пресс-службе. — Заявление гражданина о том, что он нашел косулю, не освободит его от административной ответственности и возмещения вреда охотничьим ресурсам».

Фото: пресс-служба минприроды Калининградской области

Также с петлями задержали и жителя Багратионовского района, которому, правда, не удалось никого поймать, Однако штраф заплатить ему всё-таки придется.

«Другой житель Багратионовского района, являясь охотником, отстрелял косулю в запрещенные сроки, — добавляют в пресс-службе. — Ему, кроме возмещения ущерба, грозит лишение права охоты и все связанные с этим неприятности, касающиеся владения огнестрельным оружием».

Незаконный отстрел лося инспекторы выявили в Полесском районе. На сегодняшний день установлены подозреваемые в данном преступлении и проводится следствие.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter