В Соцфонде назвали размер самой высокой пенсии в Калининградской области

Самая высокая пенсия в Калининградской области составила 42 тысячи рублей. Об этом сообщила управляющая областным отделением Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) Светлана Запанкова во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом 30 января.



По ее словам, такую пенсию назначили в 2022 году жителю области, трудовой стаж которого составил 45 лет. Управляющая областным отделением СФР отметила, что мужчина получал «четкую белую заработную плату».

Согласно данным областного управления СФР, средняя пенсия в регионе составляет около 20 тысяч рублей.