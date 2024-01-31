В Калининграде на улице Невского спилили 58 деревьев из-за расширения дороги (фото)

В Калининграде на улице Невского спилили 58 деревьев из-за расширения дороги (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Калининграде на улице Невского, рядом с казармами УФСИН, вырубили 58 взрослых деревьев. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы, приславшие фото с места вырубки. Среди снесенных деревьев, согласно перечетной ведомости, опубликованной на сайте мэрии, больше всего лип, но также спилу подлежали четыре боярышника, семь берез повислых и четыре ясеня обыкновенных.

Порубочный билет на вырубку 58 деревьев, как уточнили «Новому Калининграду» в горадминистрации, был выдан в октябре прошлого года организации «ТоргСтрой», и компенсационная стоимость за снос не взимается (однако подрядчику предстоит высадить 53 дерева).

Фото предоставлено очевидцем

«На этом участке планируется построить примыкание к дороге к строящемуся жилищному комплексу «Невский парк», — сообщил «Новому Калининграду начальник управления благоустройства озеленения и экологии Андрей Орлов. — То, что мы видим на фотографиях — это технология: то есть сначала обрезают ветки, а потом будут убирать стволы и корчевать пни».

Компенсационное озеленение подрядчик, по словам Орлова, обязан выполнить в 500-метровой зоне.

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