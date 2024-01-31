Проект запланированной по концессии школы в Гурьевске прошел госэкспертизу

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Проект строительства школы на улице Лазурной в Гурьевске прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.

Застройщиком школы выступает компания «Проекты развития 6», одним из учредителей которой является «Газпром». Разработкой документации занимались калининградская строительная компания «Ирис» и градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» из Москвы.

В октябре 2022 года глава администрации Гурьевского округа Сергей Подольский сообщал, что муниципалитет заключил концессионное соглашение на строительство общеобразовательной школы на улице Лазурной с компанией «Проекты развития 6». Предполагается, что учреждение будет рассчитано на 1500 учащихся. В феврале 2023 года на сайте администрации Гурьевского округа сообщалось, что проект школы выполнен в скандинавском стиле.

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