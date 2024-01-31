Проект запланированной по концессии школы в Гурьевске прошел госэкспертизу

Проект строительства школы на улице Лазурной в Гурьевске прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.



Застройщиком школы выступает компания «Проекты развития 6», одним из учредителей которой является «Газпром». Разработкой документации занимались калининградская строительная компания «Ирис» и градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» из Москвы.