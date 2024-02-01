Янтарный комбинат начал делать «винтажные» украшения из цветного янтаря (фото)

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Художники Калининградского янтарного комбината разработали линейку украшений с прикладными мотивами, которые были популярны в середине 20 века. При производстве изделий используется несколько видов янтаря — от королевского пейзажного до голубого, красного, зеленого и серого цветов, полученного с помощью технологии прессования, сообщает пресс-служба предприятия.

«Прообразами для новой коллекции послужили „Вишенка“, „Кисть винограда“, „Колокольчик“ и другие ювелирные хиты из каталога Калининградского янтарного комбината 1960 года, — рассказали на Янтарном комбинате. — В современном прочтении растительная тема отличается от них полноцветием и разнообразием форм. Если в советское время в основном выпускались лишь брошки, причем только светлых и темных янтарных оттенков, то в коллекции 2024 года появился браслет из „полевых цветов“, серьги из „облепихи“ и колье из „черноплодной рябины“».

При производстве изделий используется сразу несколько видов самоцвета: от королевского пейзажного до янтаря голубого, красного, зеленого и серого цветов, полученного с помощью технологии прессования.

Для новой линейки украшений разработаны три сета — «Цветы», «Облепиха» и «Черноплодная рябина». В полном объеме винтажная коллекция будет презентована в конце июня на Форуме янтарной отрасли.

Фото — пресс-служба Янтарного комбината

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