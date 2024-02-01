В Калининграде на острове Канта открыли вход в хранилище кёнигсбергского банка (фото)

В Калининграде во время работ по благоустройству вскрыли подвалы городского банка Кёнигсберга. В пресс-службе Кафедрального собора «Новому Калининграду» сообщили, что подвалы намерены музеефицировать.



«Это банковское хранилище, — сообщил представитель подрядчика. — То, что оно здесь находится, ни для кого не секрет. На поверхности сохранился гранитный пол первого этажа сберкассы. Гранитные глыбы, которые свалены рядом, не отсюда — мы привезли их из Веселовки, где сейчас благоустройство проходит у домика Канта. Вероятно, будем использовать их в оформлении общественного пространства».

Павильон, который успели установить над открывшимся входом в банковское хранилище, по словам представителя подрядчика, будет использоваться для дегустаций. Рядом также устанавливают общественный туалет.