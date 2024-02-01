В Калининградской области утвердили компенсацию транспортного налога участникам СВО

В Калининградской области компенсируют транспортный налог за 2022 год участникам специальной военной операции. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.



В документе указано, что компенсация вводится в качестве дополнительной разовой меры соцподдержки. Выплата предусмотрена в размере фактически уплаченного транспортного налога, но не более 2250 рублей.