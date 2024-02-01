В Калининградской области утвердили компенсацию транспортного налога участникам СВО

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В Калининградской области компенсируют транспортный налог за 2022 год участникам специальной военной операции. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что компенсация вводится в качестве дополнительной разовой меры соцподдержки. Выплата предусмотрена в размере фактически уплаченного транспортного налога, но не более 2250 рублей.

В октябре депутаты областного Заксобрания приняли закон о бесплатном выделении земли жителям региона, участвовавшим в специальной военной операции России на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России. Минимальный размер участка составляет 400 кв. м, максимальный — 1200 кв. м.

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