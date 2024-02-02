Продажи таблеток от нарушений сна установили в России рекорд

В 2023 году россияне потратили 3,3 млрд рублей на покупку лекарственных препаратов с действующим веществом мелатонин. Как сообщают «Ведомости», это больше, чем в 2022 году, на 10,3%.

В отчете маркетингового агентства DSM Group, с которым ознакомилось издание, говорится, что продажи мелатонина в упаковках за год выросли на 9,5% — до 6,7 млн штук. Это самый высокий показатель за последние пять лет.

Как прокомментировала эти цифры «Ведомостям» врач-невролог Валерия Полякова, после пандемии в России активно развивается тренд на здоровый образ жизни, врачи часто назначают препараты с мелатонином пациентам с различными нарушениями сна. Рекордные продажи лекарственных препаратов с мелатонином можно объяснить также их доступностью — они не являются рецептурными.