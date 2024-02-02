УМВД: мошенники начали похищать у калининградцев деньги через «трансляцию экрана»

В Калининградской области мошенники начали похищать у жителей деньги с помощью функции «Трансляция экрана». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областного УМВД.



В полицию обратилась 38-летняя жительница Калининграда. Она рассказала, что ей поступил звонок с предложением пройти дополнительное обучение в интернете. Собеседник попросил включить функцию демонстрации экрана и перейти в мобильное приложение банка. После этого с банковской карты женщины списали более 44 тысяч рублей.

Другой жительнице города мошенники позвонили, представившись сотрудниками службы безопасности банка. «Злоумышленники настояли, чтобы потерпевшая перешла в мобильное приложение банка под предлогом пресечения несанкционированного оформления кредита. Впоследствии мошенники похитили с банковской карты 67 тысяч рублей», — отметили в полиции. По обоим случаям в областном УМВД возбудили уголовные дела.

В ведомстве советуют калининградцам не разговаривать с неизвестными по видеосвязи и не включать функцию демонстрации экрана. «Сотрудники госструктур и банков никогда не звонят в мессенджерах, не запрашивают реквизиты карты, коды из смс и данные от интернет-банка», — добавили в УМВД.