В Индии на базе Партапского педагогического колледжа, в пятницу, 2 февраля, открылся Центр российской педагогики БФУ. Ректор университета Александр Федоров назвал это событие «важной вехой в расширении международных контактов» университета.



«Развитие кооперации с индийскими коллегами идет в русле современной российской внешней политики и отвечает потребностям иностранных студентов Балтийского федерального, — продолжил Федоров с своем телеграм-канале. — Как отметил президент России Владимир Путин в ходе встречи на прошлой неделе, у нас учится большое количество представителей Индии — они составляют более четверти всех иностранных студентов БФУ».

Центр, по словам ректора, должен заняться развитием российской педагогики, привлечением молодежи из этой страны и «расширением сотрудничества с учебными заведениями Индии для взаимного обогащения педагогического потенциала».