БФУ имени Канта открыл Центр российской педагогики в Индии (фото)

БФУ имени Канта открыл Центр российской педагогики в Индии (фото)
Фото: телеграм-канал Александра Федорова
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В Индии на базе Партапского педагогического колледжа, в пятницу, 2 февраля, открылся Центр российской педагогики БФУ. Ректор университета Александр Федоров назвал это событие «важной вехой в расширении международных контактов» университета.

«Развитие кооперации с индийскими коллегами идет в русле современной российской внешней политики и отвечает потребностям иностранных студентов Балтийского федерального, — продолжил Федоров с своем телеграм-канале. — Как отметил президент России Владимир Путин в ходе встречи на прошлой неделе, у нас учится большое количество представителей Индии — они составляют более четверти всех иностранных студентов БФУ».

Центр, по словам ректора, должен заняться развитием российской педагогики, привлечением молодежи из этой страны и «расширением сотрудничества с учебными заведениями Индии для взаимного обогащения педагогического потенциала».

Ранее Федоров сообщал, что научные контакты БФУ им. Канта «развернулись в сторону Азии и Ближнего Востока». Ректор утверждал, что в университете учатся молодые люди из 42 стран. При этом значительная часть иностранцев — это граждане Узбекистана, Индии, Казахстана и Китая. Также университет готовится принять студентов из Вьетнама и ряда стран Африки.

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