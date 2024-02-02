Калининградские зоозащитники выкупили коня Космоса, которого хотели пустить на мясо (фото)

Калининградские зоозащитники из центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» спасли от забоя на мясо коня по кличке Космос. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале.



История началась еще в понедельник, 29 января, когда в организацию пришло сообщение с предложением купить мясо для животных. При этом, предлагалось купить живое животное за 75 000 рублей и оплатить убой самостоятельно.

«Сейчас его никто не выкупит, потому что в области проблемы с сеном и конюшни поужались, — объяснили активисты своим подписчикам, предложив собрать часть суммы. — Логика и рациональность это одно, а живое существо — это другое».

Во вторник в канале «Биосферы Балтики» впервые появилось фото животного, а в пятницу — новость о том, что его уже забрали.

«Космоса забрали, — отчитались зоозащитники. — Как мы это делали — отдельная песня. Он абсолютно дикий. Не знает ни недоуздка, ни человека. „Ручная лошадка“. Поехал на конюшню на доращивание. Пришлось спешно изменить место дислокации, чтобы он был с людьми, готовыми им заниматься хотя бы первое время. Его надо всему учить с нуля. Махал ногами на нас, упирался. Было и весело и страшно. Спасибо опытным перевозчикам КСК „Каприоль“ за помощь машиной и руками».