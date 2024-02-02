Калининградские зоозащитники выкупили коня Космоса, которого хотели пустить на мясо (фото)

Калининградские зоозащитники выкупили коня Космоса, которого хотели пустить на мясо (фото)
Фото: Биосфера Балтики
Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградские зоозащитники из центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» спасли от забоя на мясо коня по кличке Космос. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале.

История началась еще в понедельник, 29 января, когда в организацию пришло сообщение с предложением купить мясо для животных. При этом, предлагалось купить живое животное за 75 000 рублей и оплатить убой самостоятельно.

«Сейчас его никто не выкупит, потому что в области проблемы с сеном и конюшни поужались, — объяснили активисты своим подписчикам, предложив собрать часть суммы. — Логика и рациональность это одно, а живое существо — это другое».

Во вторник в канале «Биосферы Балтики» впервые появилось фото животного, а в пятницу — новость о том, что его уже забрали.

«Космоса забрали, — отчитались зоозащитники. — Как мы это делали — отдельная песня. Он абсолютно дикий. Не знает ни недоуздка, ни человека. „Ручная лошадка“. Поехал на конюшню на доращивание. Пришлось спешно изменить место дислокации, чтобы он был с людьми, готовыми им заниматься хотя бы первое время. Его надо всему учить с нуля. Махал ногами на нас, упирался. Было и весело и страшно. Спасибо опытным перевозчикам КСК „Каприоль“ за помощь машиной и руками».

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