В 2023-м к ответственности привлекли 4,5 тыс. россиян, не уведомивших о втором гражданстве

В 2023 году МВД привлекло к административной ответственности 4585 россиян, не уведомивших о втором гражданстве или ВНЖ иностранного государства. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году, когда было составлено 2584 подобных административных протокола, пишет «Коммерсант».

По закону гражданин РФ после получения паспорта или вида на жительство в другой стране обязан уведомить об этом МВД. В противном случае его могут привлечь к ответственности по ст. 19.8.3 КоАП РФ (грозит штрафом от 500 руб. до 1 тыс. руб.) или по ст. 330.2 УК РФ (штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов).

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