Россияне стали в 2,3 раза реже интересоваться недвижимостью на иностранных курортах

В 2023 году россияне интересовались покупкой жилья в Дубае, Турции, Таиланде, Египте и на Мальдивах в поисковой системе «Яндекс» 295 834 раза. В 2022 году этот показатель составлял 681 500, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование девелоперской компании Five.

Согласно данным аналитиков, о покупке недвижимости в Сочи, Калининграде, Анапе, Владивостоке и Крыму в 2022 году было сделано более 2,6 млн запросов, в 2023 году — около 2,4 млн запросов.

По словам коммерческого директора Five Елены Кабешевой, в 2023 году интерес к недвижимости в туристических регионах России стабилизировался. «На смену импульсивным покупкам, имевшим место в 2022 году, пришли рациональные», — отметила она.

В прошлом году чаще всего пользователи искали недвижимость в Сочи (686 800 запросов), Калининграде (563 980), Анапе (561 520), Крыму (380 128), Владивостоке (289 148). Покупкой жилья в Турции интересовались 159 172 раз, Дубае — 113 334, Египте — 15 281, Таиланде — 7162, на Мальдивах — 885.