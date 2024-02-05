В Калининграде осудили экс-полицейских за хищение изъятого товара и фальсификацию

В Калининграде вынесен приговор бывшим сотрудникам полиции, обвиняемым в хищении изъятых сигарет, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что с февраля по март 2016 года начальник отдела регионального УБЭП З. и двое его подчиненных Д. и К. (в отношении последнего производство по делу приостановлено) вывезли на подконтрольные им склады табачную продукцию, изъятую в ходе расследования уголовного дела. При этом подельники создали видимость законности перемещения сигарет, представив происходящее производством следственных действий. Таким образом злоумышленники похитили свыше 7,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 85,8 млн рублей.

Чтобы скрыть хищение, бывший оперуполномоченный составил протокол осмотра, согласно которому сигареты находились на ответственном хранении. Владелец предприятия пожаловалась в полицию, когда узнала, что сигареты появились в продаже. Чтобы скрыть преступление, подсудимые показали сотрудникам полиции коробки, в которых находились опилки и пластиковые бутылки, но хищение было обнаружено. Тогда бывшие сотрудники полиции принудили другого человека сказать, что это он похитил сигареты и хранил их.

Действия подсудимых квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 303 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Кроме того, еще один экс-полицейский Р., воспользовавшись знакомством с должностным лицом К., предложил бизнесмену за ежмесячную плату в 15 000 рублей обеспечить покровительство деятельности заправочных станций правоохранителями. Предприниматель согласился и передал Р. 75 000 рублей, однако последний денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Его действия квалифицированы судом по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

При этом Ш., отец должностного лица К., в отношении которого производство по делу приостановлено, по его просьбе в период 2015-2016 годов забирал денежные средства в сумме 100 000 рублей у предпринимателя, торговавшего спиртными напитками в розницу. Взамен бизнесмену была гарантирована деятельность без проверок полиции. В общей сложности мужчина получил для сына 400 000 рублей. Его действия квалифицированы судом по «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

Крышевание, взятки, подставы: в Калининграде полицейских обвиняют в коррупции



Приговором Центрального районного суда с учетом роли каждого в совершенных преступления подсудимым назначено наказание:

З. — 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах полиции, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года, с лишением специального звания подполковник полиции;

Д. — 5 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах полиции, связанных с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года, с лишением специального звания капитан полиции;

Ш. — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Р. — назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования освобожден от наказания.

З., Д., Ш. взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.