Региональные власти втрое сократили объем средств на покупку сельхозтехники

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В 2024 году из бюджета Калининградской области выделили 74 млн рублей на приобретение сельскохозяйственной техники для местных аграриев. В прошлом году эта сумма составила 220 млн рублей, сообщает деловой портал Rugrad.

На эти деньги в 2023 году купили 188 единиц техники. «Это позволило сохранить стабильную ситуацию с наличием сельхозтехники и запчастей к ней на калининградском рынке», — говорится в ответе регионального министерства сельского хозяйства на информационный запрос издания. Получателей финансовой поддержки в ведомстве не назвали.

Трудности с доступом участников рынка к запчастям для сельскохозяйственной техники отмечаются с лета 2022 года. По данным «Коммерсанта», доля зарубежной техники в парке тогда достигала 30-40%.

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