Региональные власти втрое сократили объем средств на покупку сельхозтехники

В 2024 году из бюджета Калининградской области выделили 74 млн рублей на приобретение сельскохозяйственной техники для местных аграриев. В прошлом году эта сумма составила 220 млн рублей, сообщает деловой портал Rugrad.

На эти деньги в 2023 году купили 188 единиц техники. «Это позволило сохранить стабильную ситуацию с наличием сельхозтехники и запчастей к ней на калининградском рынке», — говорится в ответе регионального министерства сельского хозяйства на информационный запрос издания. Получателей финансовой поддержки в ведомстве не назвали.