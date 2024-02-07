Инвестор замка Рагнит сообщил о планах на восстановление башни Бисмарка (фото)

В Неманском районе собираются восстановить башню Бисмарка у поселка Горино. О планах на «оживление» исторического объекта «Новому Калининграду» сообщил инвестор замка Рагнит Иван Артюх.



«Вначале у нас будет расчистка и подготовка, а потом все остальное, — рассказал Артюх, — Шансы на то, что башня будет восстановлена, я оцениваю на 100%. Каменную облицовку, конечно, придется заказывать, но я нашел мастеров от бога, которые камень обрабатывать умеют ничуть не хуже немцев, а, может быть, и лучше при всей моей любви к немецкому зодчеству. Сделаем как положено».

Артюх отметил, что все работы будут согласованы со Службой охраны памятников. Необходимость восстановления объекта предприниматель связывает в том числе с улучшением туристической привлекательности своего гостиничного комплекса «Хутор старого пасечника».

«Я бы хотел полного восстановления, — продолжил он. — Чтобы вы подошли, и она была как сто лет назад. От нашего „Хутора“ к башне ведет прогулочная тропа. Парк Обер Айссельна, где находится башня, считался у немцев красивейшим местом и был очень популярным. Туда в выходные приезжало до шести тысяч человек. Почему-то ведь они это делали, они же не дураки. Ответ прост — было очень красиво».

Внутри башни, по словам предпринимателя, невозможно будет что-то разместить, так как условия довольно стесненные. Таким образом объект будет работать исключительно как смотровая вышка, с которой будет открываться вид на реку Неман.

Артюх добавил, что 2 марта на субботник у башни собираются приехать волонтеры организации «Хранители руин».

Руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что Иван Артюх уже «давно вынашивал планы по восстановлению этой башни» и собирался взять в аренду участок под ней.

«Если он свои планы озвучивает, значит, участок уже оформлен. Он ведь не сможет заниматься объектом, не оформив имущественные права. Башня — памятник местного значения, поэтому все вопросы по ее восстановлению будут решаться с властями муниципалитета», — пояснил Маслов.

Согласно информации, опубликованной на портале Prussia39.ru, 23-метровая башня Бисмарка была открыта 17 августа 1912 года. От реки Неман к ней вела широкая, окруженная туями, лестница из камня и брусчатая дорога, обсаженная деревьями, привезенными с разных континентов. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 башня Бисмарка получила статус объекта культурного наследия местного значения. На данный момент объект в аварийном состоянии: внутренняя винтовая лестница практически полностью разрушена, облицовочные камни внешних стен большей частью утрачены.