Число запретов на выезд за рубеж для россиян выросло в 1,4 раза

Все новости по теме: Долги

В 2023 году количество запретов на выезд за границу для россиян увеличилось в 1,4 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ФССП.

Как отмечает издание, на 1 января 2024 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 6,5 млн постановлений о временном запрете на выезд за рубеж для должников. Решения выносят судебные приставы. За январь-декабрь прошлого года показатель увеличился на 41,3% — это максимальный прирост за три года.

Вместе с тем число постановлений приставов на исполнении у пограничников не равно количеству невыездных должников. «По закону на одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств», — указывает РБК, уточняя, что ограничение на выезд может вводиться в рамках каждого производства. Доля погашений долгов ради снятия запрета на выезд тоже увеличивается, свидетельствуют данные ФССП.

Как отмечает «Коммерсант», до октября 2023 года ограничение на выезд за рубеж действовало полгода и могло продлеваться. Однако теперь постановления бессрочные.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter