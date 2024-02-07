Число запретов на выезд за рубеж для россиян выросло в 1,4 раза

В 2023 году количество запретов на выезд за границу для россиян увеличилось в 1,4 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ФССП.



Как отмечает издание, на 1 января 2024 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 6,5 млн постановлений о временном запрете на выезд за рубеж для должников. Решения выносят судебные приставы. За январь-декабрь прошлого года показатель увеличился на 41,3% — это максимальный прирост за три года.

Вместе с тем число постановлений приставов на исполнении у пограничников не равно количеству невыездных должников. «По закону на одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств», — указывает РБК, уточняя, что ограничение на выезд может вводиться в рамках каждого производства. Доля погашений долгов ради снятия запрета на выезд тоже увеличивается, свидетельствуют данные ФССП.