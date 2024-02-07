В Калининградской области стало больше докторов и кандидатов наук

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Количество ученых в Калининградской области увеличилось в два раза за 12 лет. Таковы результаты исследования Калининградстата.

Согласно данным службы, в 2010 году в регионе было 624 исследователя, в 2022 году эта цифра составила 942. Число докторов наук за это время выросло с 16 до 30, кандидатов — со 100 до 228. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в Калининградской области в 2013 году составляла 39,7%, к 2022 году она увеличилась до 56,1%.

Затраты на выполнение научных исследований и разработок в регионе с 2013 по 2022 год выросли в 2,1 раза - с 1,2 до 2,6 млрд рублей. «По уровню внутренних затрат на научные исследования и разработки Калининградская область находилась в Северо-Западном федеральном округе в 2022 году на пятом месте. На первой позиции закономерно с большим отрывом располагается Санкт-Петербург», — отмечается на сайте Калининградстата.

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