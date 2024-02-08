Литва хочет запретить выход пассажиров из калининградских транзитных поездов

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Комиссия по национальной безопасности Литвы предложила дополнительно ограничить посадку и высадку пассажиров транзитных поездов на калининградском направлении в погранпункте Кяна (Кибартай). Об этом сообщает LRT.

Таким способом в республике хотят решить проблему с пассажирами, которые имеют документы, выданные одной из стран Евросоюза, и высаживаются в Литве для передвижения по территории ЕС. По данным BNS, в год в Кяне выходят или садятся на поезд около 13 тысяч человек. Инициатива об ограничении посадки и высадки в этом погранпункте была упомянута в числе прочих мер по решению проблем национальной безопасности, контрабанды и нарушения международных санкций.

Остановка российских транзитных поездов в Литве считается технической, посадка и высадка пассажиров на ней запрещена. На практике, как отмечает издание «Деловой Петербург», удержать людей не представляется возможным, «чем и пользуются пассажиры, имеющие вид на жительство в ЕС».

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