Литва хочет запретить выход пассажиров из калининградских транзитных поездов

Комиссия по национальной безопасности Литвы предложила дополнительно ограничить посадку и высадку пассажиров транзитных поездов на калининградском направлении в погранпункте Кяна (Кибартай). Об этом сообщает LRT.



Таким способом в республике хотят решить проблему с пассажирами, которые имеют документы, выданные одной из стран Евросоюза, и высаживаются в Литве для передвижения по территории ЕС. По данным BNS, в год в Кяне выходят или садятся на поезд около 13 тысяч человек. Инициатива об ограничении посадки и высадки в этом погранпункте была упомянута в числе прочих мер по решению проблем национальной безопасности, контрабанды и нарушения международных санкций.