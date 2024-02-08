Калининградской области обещают снежные заряды во второй половине четверга

Компактный волновой циклон, расположившийся в данный момент над Балтийским морем, смещается в сторону побережья и несет региону снежные заряды. Об этом сообщает телеграмм-канал «Погода и метеоявления в Калинингражской области».

«Уже при выходе на сушу данный вихрь быстро исчезнет как отдельная барическая система, однако он принесёт нам довольно интенсивные заряды мокрого снега/снега/крупы, которые начнутся уже в районе обеда на побережье и сохранятся во второй половине дня и вечером по области, местами ожидается формирование снежного покрова, ухудшение видимости и снежный накат на дорогах, будьте аккуратны!» — отмечается в сообщении.