В Минобороны хотят установить предельный возраст службы в период мобилизации

Министерство обороны РФ предложило внести изменения в статью 4 федерального закона от 24 июня 2023 года 269-ФЗ об установлении единого предельного возраста пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время для контрактников и мобилизованных. Об этом пишет «Интерфакс» в четверг, 8 февраля, со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.



Для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно предлагается установить предельный уровень в 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время федеральное законодательство не содержит такой нормы. Предполагается, что инициатива обеспечит необходимый уровень укомплектованности ВС РФ, при этом не будет допущено снижение уровня боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей в период спецоперации.

«Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в пояснительной записке.