Сарниц: дорогу к Бальге арендаторам придется делать самостоятельно

Разбитую дорогу к замку Бальга арендаторы объекта культурного наследия будут вынуждены ремонтировать самостоятельно. Об этом «Новому Калининграду» рассказал архитектор Артур Сарниц, оформивший в октябре 2021 года аренду на 49 лет вместе со своим бизнес-партнером Валерием Щербатых.



«Дорога — это региональное и муниципальное окно ответственности, — пояснил Сарниц. — Мы работаем с администрацией Багратионовского района, но они говорят, что денег на это нет. Дорогу осилит идущий, будем что-то самостоятельно делать. Будем надеяться, что эти сто миллионов, которые вся эта дорога стоит, найдутся».

Сарниц добавил, что на сегодняшний день арендаторы заканчивают проектирование лестницы к замку со стороны залива, а также рассказал о других планах.

«Атмосфера этого проекта изменилась совершенно, — продолжил архитектор. — В этом году постараемся сделать заметное усовершенствование. Если бы субсидии нормально работали, мы были бы смелее, но пока мы работаем над проектом для субсидии и все, что в финансовом плане можем себе позволить, вкладываем туда.

Может быть, конечно, это задача следующих поколений, но я себе ярко вижу на заливе закат солнца и четкие контуры замка. Это первое что будут видеть все проплывающие мимо. Для меня и всего нашего коллектива это большая и ответственная задача».

В начале мая 2023 года власти Багратионовского района уже заявляли, что у них нет средств на ремонт дороги к замку Бальга.

«В 2019 году разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт дороги, предусматривающий устройство новой конструкции дорожного полотна из щебня. Стоимость реализации проекта очень высокая, у администрации нет возможности выполнить капитальный ремонт дороги за счёт средств бюджета, — рассказывали представители администрации. — Каждый год, когда объявляют отбор заявок на предоставление субсидии из областного бюджета, мы отправляем заявку в министерство развития инфраструктуры на капитальный ремонт дороги к замку Бальга. Пока, к сожалению, субсидию не выделяли. При очередном отборе заявок в этом году повторно отправим документы».

По словам представителей властей, работы по грейдированию и подсыпке дороги к Бальге тоже не были запланированы.

Ранее новые арендаторы замка Бальга — архитектор Артур Сарниц и его бизнес-компаньон Валерий Щербатых — провели благоустройство и открыли объект для туристов. Вход на огороженную территорию теперь стоит 200 рублей, площадка перед руинами приведена в порядок, оборудованы информационные щиты и пешеходные маршруты.