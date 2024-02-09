Гурьевские власти объяснили, почему не построят школу в Ушаково вместо сгоревшей

В Ушаково Гурьевского района не будут строить новую школу вместо сгоревшей и снесенной. Об этом сообщили власти Гурьевского района в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



«К сожалению, действительно, здание бывшей школы в Ушаково признали аварийным, оно очень старое, 1931 года постройки, — пояснили в администрации. — Техническое обследование показало, конструкции уже нельзя отремонтировать, а это потенциальная угроза обрушения, поэтому школу были вынуждены закрыть. Новую школу в посёлке строить нецелесообразно, так как детей там проживает меньше ста. В первую очередь школы строим там, где остро стоит вопрос с местами, в этом году начали строить в Луговом, Гурьевске, после Васильково и Большом Исаково».

Кроме того, представитель муниципалитета рассказал, что дети из Ушаково сейчас вынуждены ездить на учебу в Ладушкин и Калининград.

«Когда закрывали школу в посёлке, на собрании родителям предложили обучать детей в Яблоневской школе, где организован подвоз. Но от родителей заявления на обучение не поступили. На начало 2023-2024 учебного года заявлений тоже не было. Родители приняли решение отправить детей в школы других муниципалитетов, подвозят ребят теперь они самостоятельно», — пояснили чиновники.

При этом представители жителей рассказали, что до пожара в старом здании школы достаточно было сделать ремонт.

«Обещали новую, но и это оказалось блефом, решили, что у нас недостаточно детей. За 5 лет обещаний администрация выкручивались на неудобные вопросы находили новые ответы. Дети расформированы по другим школам. Теперь нет школы, наши детишки в любую погоду в темноте стоят на остановках», — написала одна из жительниц поселка.

Пожар в заброшенной школе поселка Ушаково, юридически ликвидированной еще в 2007 году, произошел в августе 2022 года. Что стало причиной возгорания, в МЧС не поясняли.