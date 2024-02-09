В России хотят в 1,5 раза расширить список профессий для альтернативной службы

В России хотят расширить в 1,5 раза список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы, добавив в него 75 новых профессий. С такой инициативой выступил Минтруд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года», — отмечается в сообщении.

На сегодня нормативный документ содержит список из 149 профессий и 960 организаций, где могут работать альтернативнослужащие. Минтруд предлагает расширить перечень до 224 должностей и 1305 предприятий.