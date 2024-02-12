Калининградская область улучшила показатели в федеральном рейтинге по качеству жизни

В 2023 году качество жизни выросло в 85-ти из 89-ти российских регионов. Калининградская область также улучшила свои показатели Это следует из данных рейтинга, подготовленного Российским информационным агентством.

Наш по итогам прошлого года Калининградская область оказалась на седьмой строчке рейтинга. При этом годом раньше наш регион находился на 8 месте. Первые три строчки рейтинга, как и в 2022-м, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Снижение произошло только в четырех субъектах Федерации — Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. В замыкающей тройке — Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.

Рейтинг построен на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчете проводился анализ 66 показателей, объединенных в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. В основу легли данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2022-2023 гг. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне от 1 до 100.



