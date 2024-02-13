Власти обещают оштрафовать перевозчика за нехватку автобусов на маршруте № 29

В мэрии Калининграда сообщили, что по итогам месяца намерены оштрафовать компанию «Вест Лайн 3», которой принадлежит автобусный маршрут № 29 (соединяет завод «Янтарь» и Большое Исаково).



«В комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на городском маршруте № 29, где по контракту должно работать семь автобусов, из-за нехватки водителей регулярно происходит недовыпуск автобусов и отход от графика, за что перевозчик ООО „Вест Лайн 3“ по итогам месяца штрафуется согласно контракту», — заявили в горадминистрации.

При этом увеличение пробега по Большому Исаково (об этом просили жители пригорода Калининграда), как поясняют чиновники, не планируется, «так как это ещё больше увеличит интервалы между рейсами и ухудшит транспортное обеспечение на остальном протяжении маршрута».

Ранее жители жаловались в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте», что транспорт из-за больших интервалов ходит «битком» и не способен вывезти из Большого Исаково всех желающих. В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области по этому поводу добавили, что «фактов недостаточности зафиксировано не было» и добавления новых рейсов на маршруте не планируется.