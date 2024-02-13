В Калининграде выявили незаконную молочную продукцию

В январе 2024 года региональное управление Россельхознадзора выявило в Калининграде незаконный ввод в оборот молочной продукции. У пяти предприятий было зафиксировано несоответствие предоставленных данных объёму партий подконтрольного товара, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Такое несоответствие объёма партии подконтрольного товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации, и объёма той же партии подконтрольного товара, указанного в ветеринарном сопроводительном документе, оформленном при производстве подконтрольного товара, может свидетельствовать о вводе в оборот фальсифицированной и небезопасной продукции», — прокомментировали в Россельхознадзоре.

У АО «Молоко» превышение производимой продукции составило 934,12 кг, у «Калининградского маслосырозавода» — около 45 кг. Всего пятью калининградскими предприятиями было незаконно введено в оборот 2205,5 кг молочной продукции.

Управление Россельхознадзора объявило предприятиям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, уполномоченным лицам направлены предупреждения посредством ФГИС «Ветис».