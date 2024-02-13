В Калининградской области в 2023 году зафиксировано рекордное количество разводов

В Калининградской области в 2023 году зафиксировано рекордное количество разводов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Семья

В Калининградской области в 2023 году зафиксировано рекордное количество разводов за последние десять лет. По оперативным данным Калининградстата, с января по декабрь было зарегистрировано 5909 разводов. Наиболее близкие к этому показатели были отмечены в 2013 (5732 развода) и 2022 (5665 разводов) годах. Наименьшее число разводов было зарегистрировано в 2021 году (4937).

«Количество браков в 2023 году по сравнению с рекордным 2022 годом сократилось на 18,4%, — сообщают социологи. — Отметим, что желающих создать семью в 2022 году оказалось на 24,6% больше, чем в 2021 году. Год назад было зарегистрировано максимальное количество браков за десятилетие — 9 693, или 9,4 на 1000 человек населения Калининградской области. За январь-декабрь 2023 года в области зарегистрировано 7 910 браков».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter