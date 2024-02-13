В Калининградской области в 2023 году зафиксировано рекордное количество разводов за последние десять лет. По оперативным данным Калининградстата, с января по декабрь было зарегистрировано 5909 разводов. Наиболее близкие к этому показатели были отмечены в 2013 (5732 развода) и 2022 (5665 разводов) годах. Наименьшее число разводов было зарегистрировано в 2021 году (4937).



«Количество браков в 2023 году по сравнению с рекордным 2022 годом сократилось на 18,4%, — сообщают социологи. — Отметим, что желающих создать семью в 2022 году оказалось на 24,6% больше, чем в 2021 году. Год назад было зарегистрировано максимальное количество браков за десятилетие — 9 693, или 9,4 на 1000 человек населения Калининградской области. За январь-декабрь 2023 года в области зарегистрировано 7 910 браков».